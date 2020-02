Tellijale

Nagu ütles rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets, näitavad keskuse uuringud, et peaaegu 40 protsenti inimestest elavad palgapäevast palgapäevani. «See tähendab, et vahetult enne uut palgapäeva saab raha otsa või veetakse täpselt selle päevani välja.» Ja sealjuures ei mängigi kuigivõrd rolli sissetuleku suurus, vaid asi on kehvas majandamises. Uuringud on näidanud, et palgapäevast palgapäevani elavate inimeste seas on ka neid, kelle sissetulek on üle Eesti keskmise.