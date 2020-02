Väikeste naiste suured mured

Tellijale

Selle filmi puhul tuleb kohe ära öelda, et tõenäoliselt annaksid õrnema soo esindajad sellele veelgi kõrgemad punktid kui mina. Põhjus on lihtne: ülevoolavalt romantiline materjal on suunatud just neile. Kusjuures sõna «romantiline» pole siinkohal kohe kindlasti kuskilt otsast halvustav.