Kodanikuühiskonna kompetentsikeskus Viljandisse

KÜSK-il on oluline roll kodanikuühiskonna arendamisel kogukondades. Usun, et selle tulek Viljandisse, Eesti keskele, on märgiline, aga ka praktiline, pidades silmas just kogukondades kodanikuühiskonna tegevuste edendamist ja arendamist. Keskusel on vaja kaasa aidata ka nende vabaühenduste arengule, kes tegelevad väga tõsiste probleemidega ja hädasolijate aitamisega. Mulle on alati hingelähedane olnud puudust kogevate inimeste, perede ja laste aitamine. Olen ise aastaid eest vedanud kodutute jõulupuu ja vabariigi aastapäeva jumalateenistusi, samuti olnud abiks vähiravifondi vabatahtlikel vähihaigetele annetusi kogumas ning Tallinna ja Harjumaa lasterikaste perede liidul toiduannetusi jagamas. Valitsuse prioriteediks on peresõbralik Eesti ning regionaalpoliitika arendamine.

HETKEKS TASUB KA mõelda, mida me kodanikuühiskonna all silmas peame. See sõna on Eestis kasutusel olnud juba päris palju aastaid, kuid ilmselt mõistavad inimesed selle tähendust ja kodanikuühiskonna olemust üsna erinevalt.

Minu silmis on kodanikuühiskond vabakonnas tehtav vabatahtlik õhinapõhine töö, mis põimub parimal juhul avaliku võimu ja ärisektori omavahelise tiheda suhtlusega. Kodanikuühiskond katab üksikisikute ja rühmade huvisid: nad saavad avalikus ruumis riigi, turu ja kodu huvide sõlmpunktis oma loomingulisust rakendada, arusaamu kaitsta ja levitada ning initsiatiivi üles näidata.

Minu eesmärk on toetada kompetentsi ja ressursside jagunemist vabaühenduste vahel selliselt, et ka asjaajamises ja huvikaitses nõrgemad, kuid siiski tublid ühendused, areneksid ja kasvaksid kõikjal Eestis. Tuge peab jätkuma neile, kes soovivad laiendada meie vabadusi ja õigusi. Neile, kes teevad meie keskkonda paremaks, puhtamaks ja kaunimaks. Neile, kes hoolitsevad meie ühiskonna nõrgemate ning nende vajaduste ja huvide eest.

Kodanikuühiskond on mõistena kasutuses olnud juba ligi 2500 aastat, alates Aristote­lese «Poliitikast» ja Cicero societas civilis’e kontseptsioonist. Tänapäevase tähenduse kujundajatest tasuks mainida Eesti head sõpra Václav Havelit, kes kasutas seda vastandina totalitaarse ühiskonna võimuaparaadile.

Eesti riik on sama tugev kui meie kodanikuühiskond. Tugevad kogukonnad on üks eeldusi, mis hoiab elu väljaspool suuri keskusi. Tugevates kokkuhoidvates kogukondades elavad inimesed kauem, tervemalt ja õnnelikumalt ning saavad rohkem lapsi. Tugeva kogukonna osaks on kodanikuühendused, alates laulukooridest, vabatahtlikest pääste‑, haridus- ja kultuuriseltsidest ning lõpetades laste mänguväljakute rajajate, külakiikede ehitajate ja abivajajatega tegelevate ühendustega.

Statistika osutab, et paljud riigilt tuge saavad vabaühendused tegutsevad pigem Tallinnas ning muu Eesti on jäänud tagaplaanile. Samas on meil hulk rahastusprogramme (näiteks Leader ja KOP), mis on suunatud just maapiirkondade arengut toetama.