Memento Viljandi ühenduse ja represseeritute klubi avaüritus on 9. veebruaril kell 13 Sakala keskuses. Esinevad Viljandi gümnaasiumi tantsijad. Külla tuleb alati oodatud Helmen Kütt. Meeleolu loob Sulev Helin. Räägime ERA Fondi rahadest. Amps on meie poolt. Tule kohale ja sära, mis sest, et päikest ei ole. Tallinna tänav 5, VIljandi.

NÄITUSED

Viljandi muuseumis on 28. märtsini avatud näitus «Viljandi motiiv», mis tutvustab Viljandist pärit, siin elanud ja tellimustöid täitnud kunstnike loomingut muuseumi kunstikogus. Samuti kajastab see eri ajajärkude kunstiarusaamu, valitsevaid ideoloogiaid ja ühe väikelinna muutumist ajas. Alaliselt on avatud läbi kahe korruse kulgev püsinäitus Viljandimaa ajaloost. Muuseum on avatud teisipäevast laupäevani kella 10–17. Telefon 433 3316, Laidoneri plats 10, Viljandi.