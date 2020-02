Mustlas on homme veekatkestus

Võsu nentis, et katkestus kestab tõenäoliselt kogu päeva, siiski avaldas ta lootust, et asi saadakse korda kiiremini. Tema sõnul võib veekatkestusi Mustlas käivate ehitustööde tõttu ette tulla ka tulevikus, kuid midagi täpsemat ta öelda ei osanud. Veekatkestusest on mõjutatud Mustla elanikud, kelle majapidamine on ühendatud ühisveevärgiga.

Tarvastu gümnaasiumi direktor Ene Savi rääkis, et neile anti veekatkestusest teada eelmisel nädalal ning seejärel otsustati teha e-õppepäev. "Veekatkestus tähendab, et me ei saa lapsi toitlustada ja me ei saa kasutada tualettruume. Neljapäeva õhtul tuli see teade, nii et me tõepoolest hakkasime kiiresti infot andma, et lapsevanemad jõuaksid selle päeva enda jaoks ära korraldada."