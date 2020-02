Olustvere lossist sai Soome-Eesti mängufilmi keskne tegelane

Tellijale

Maria tegutsemise kõrgaeg oli 1920. aastad, mil kogu Euroopas valitses maailmasõjajärgne segadus ning inimesed otsisid märke, mis võiksid tuua lohutust ja vastuseid sellele, kuhu kaootiline maailm veereb. Soome põhjaosas rajatud ususekt on liikumas «taevase Jeerusalemma» poole ja vahepeatus tehakse Helsingi ­äärelinna Toivola villas. See on lühidalt taustsüsteem, milles film kulgeb.