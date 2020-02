Reky lasteteater otsib osatäitjat Vahtramäe Emili rolli

Reky juht Kadri Paldra selgitas, et Vahtramäe Emili rolli on vaja kolme last, kellest ühte kolmapäeval juurde otsitaksegi. Osatäitja peab olema 9–13-aastane, blondide või helepruunide juustega, väiksemat kasvu ning julge ja rõõmsameelne.

Veel otsitakse Liina osa täitjat, kes võiks Paldra sõnul olla umbes 14–18-aastane tütarlaps. "Pigem võiks ta anda juba naise mõõdu välja," märkis teatrijuht. "Liina on teatavasti talutüdruk ja ta on selline temperamentne ja natuke kuraasikas. See võib olla ka näiteks 20-aastane tüdruk, kellel on vaba aega ja kes tahaks tudengina teha ägedat asja."

Teised Emili osatäitjad on teatri enda lapsed, kes on osalenud ka lavastuses "Jussikese seitse sõpra". "Neil on juba korralik lavakogemus, nad on ennast tõestanud ja tänu sellele julgesime üldse selle suuri tüki ette võtta. See on mitu korda mahukam ja raskem kui Jussikese lavastus," lausus Paldra.

Prooviesinemisel peab osaleja ette lugema tekstikatkendi ning tema vastas on samad lapsed, kes osalevad lavastuses. "Palume osalejal ennast tutvustada. Loomulikult küsime ka, miks ta tuli: kas ema sundis või tahab ta ikka ise ka osaleda," märkis Paldra.

Teatrijuhi sõnul peavad valitaval olema koolis hinded korras, sest etendusi tehakse ka koolipäevadel. "Kuigi sõidud jagunevad kolme lapse peale ära, siis ikkagi peab ta koolis hakkama saama."

Kokku antakse 30 etendust, üks laps mängib umbes 10 etenduses. Ettevalmistustega – lugemisproovide ning loo- ja rollitutvustustega – alustatakse järgmisel nädalal, põhiproovid algavad 20. veebruaril, 40 päeva enne esietendust. "Et lavastuses on hästi palju tegelasi, on paljud proovid ka laupäeviti-pühapäeviti," märkis teatrijut.

Laval esitatav näidend on samuti Astrid Lindgreni enda kirjutatud. Tema näidend tuuakse Reky lavalaudadele teist korda: neli aastat tagasi mängiti "Pipi Pikksukka".