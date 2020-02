Tuvi asus kortermaja rõdul pesitsema

Et rõdu talvel ei kasutata ja neid ei häirita, on tuvid end seal koduselt tundma hakanud. Kuulda on kluugutamist ning aknast välja vaadates võib tihti linde rõdu äärel toimetamas näha, kuid pesa pole nad varem teinud.

Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi linnuökoloogi Marko Mägi sõnul pole see, et tuvid jaanuari lõpus munevad, kindlasti tavaline nähtus. "Tõenäoliselt võib seda seostada meie ülisooja talvega. Tuvid on üldiselt sellised linnud, et vähegi soodsate oludega on nad võimelised aasta ringi sigima," rääkis ta. "Selles, et nad hakkavad munema märtsis või aprilli esimestel päevadel, pole küll midagi harukordset. Aga juba veebruaris munema hakkamine on pigem erakordne kui tavaline."

Marko Mägi nentis, et tuvi pole küll kõige intelligentsem lind, kuid üritab siiski pesa teha kohta, kus on rahulik, ning vaikne rõdu, kus keegi ei käi, on talle väga meelepärane koht. Linnades elavatele tuvidele meeldibki pesi teha hoonete karniisidele, rõdudele ja katusealustesse.

Tuvide juttu võis rõdult kuulda ennegi, kuid pesa sinna varem pole ehitatud. FOTO: Alice Lokk

Linnuökoloog selgitas, et tuvi haub mune umbes 20 päeva ning tuvipojad kasvavad kiirelt. "Vanemad toidavad neid niinimetatud tuvipiimaga, mis tuleb nokast välja. See tekib vanalinnul pugus ning näeb piima moodi välja. See on hästi valgurikas ja rammus ning seetõttu kasvavad tuvipojad hästi kiiresti," rääkis Mägi ja lisas, et tuvipoeg võib pesast välja lennata juba kahe nädalaga.

Ilmaprognoosi vaadates arvas linnuökoloog, et see pesitsus ei õnnestu."Võib-olla on 20 protsenti tõenäosust, et sealt üldse pojad kooruvad. Väga tõenäoliseks ma seda ei pea, aga igasuguseid asju on looduses ennegi juhtunud."

Juhul kui külmalainega peaksid munad kahjustada saama, võib juhtuda, et vanalinnud hauvad mune päris kaua lootuses, et tibud kooruvad. "Nad lükkavad järgmist pesitsustsüklit selle võrra edasi. Kui juba kuu aega on hautud ja poegi ei ole koorunud, nad hülgavad selle koha ja üritavad kuhugi uut pesa teha." Linnuökoloog lisas, et sellisel puhul on mõistlik pesa koos munadega lihtsalt ära võtta.