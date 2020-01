Filmiarvustus. Kuidas oma narkoimpeeriumi mitte maha müüa

Tellijale

Peab tunnistama, et vanameistri värske film vajas esiti pisut kohanemis- ja sõbrunemisaega. Tuli mõnda aega asendit otsida, et end sadulas mugavalt tunda. Aga siis hakkas see ratsu tasapisi hoogu koguma, kuni ühel hetkel kõik filmisõpradest kauboid eneselegi märkamatult hammastega lakast kinni hoidsid. Kogu möll oli küll ühest küljest sada protsenti Ritchie võtmes, kuid mingis mõttes on see tema seni kõige tüünem film. Jah, selles jagus kuhjaga maitsekat vägivalda, roppustega vürtsitatud vaimukat dialoogi, topeltmängu topeltmängu, ülekavaldamise ülekavaldamist ja lõpplahendustele järgnevaid lõpplahendusi. Aga midagi polnud ülearu, midagi ei keeratud vastikult üle võlli. Võib vaid ette kujutada, kuidas Tarantino seda filmi vaadates omaenda keelt näriks: nii palju võimalusi räiget vägivalda näidata, aga kaamera on juba kusagil mujal. Milline raiskamine!