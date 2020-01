2020. on tõesti ehituste ja ehitamise aasta. Kesklinn ja Vabaduse plats saavad uue ilme, alustatud on Viljandi haigla kesklinna rajamist ning ehitus- ja arendustegevust on märgata ka valdades. Võimalik, et viljandlased näevad veekeskuse ehituse algust ning töös olevaid või planeerimisfaasis projekte on teisigi – toidupoodidest moodsa jalgpallihallini.