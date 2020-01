Kummituslossi katusepanek on jõudnud poole peale

Tellijale

Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli direktor Arnold Pastak ütles, et praeguseks on pool katusest vahetatud, teine etapp, millega mullu algust tehti, hakkab valmis saama, jäänud on viimistlus. Tõenäoliselt jõutakse kõigega lõpule alles järgmisel aastal. Töid on tehtud muinsuskaitse toel ning vilistlaste, kooli töötajate, ettevõtjate ja teiste annetustest ning kooli majandustegevusest laekunud rahaga.

Häärberist on aeg-ajalt kuuldud imelikke hääli, mistõttu on arvatud, et seal kummitab. Olustvere mõisas giidina tegutsev Elviira Grosberg on Sakalale öelnud, et majas on palju puitu, see liigub ja võibki tekitada jutte kummitustest.