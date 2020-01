Presidendi kokad valmistasid tüdrukutega õhtusööki

Tellijale

Suure-Jaani noortekeskuse juhataja Marlen Silm räägib, et selle piduliku söömaaja algus ulatub 2008. aastasse, mil ta kirjutas kokandusringi tegutsemiseks projekti «Üksinda kodus», et õpetada lastele lihtsate toitude tegemist ja üksinda kodus hakkamasaamist. Projekt lõppes tol korral kohalikus söögikohas Arturi Juures, kus koka juhendamisel said lapsed valmistada oma vanematele piduliku õhtusöögi. Projektis osales palju noori ning üks nendest, Timo Siim, õppiski hiljem toiduvalmistajaks ja töötab nüüd presidendi kantseleis kokana. Toonane kokandusringi suurejooneline finaal on tal aga tänini meeles ning sellest ajendatuna pakkus ta noortekeskusele samasugust võimalust ja kutsus endaga kaasa presidendi kantselei peakoka Taigo Lepiku noori juhendama.