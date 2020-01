Filmiarvustus. Väga head pahad poisid

Tellijale

Ma ei hakka siinkohal üles lugema kõiki neid groteskseid taieseid, milles peategelaste sugu on muudetud või mingid suvalised jorsid nende lapsi või lapselapsi mängima pandud. Lähen sirgel seljal seekordse filmi juurde. «Pahad poisid kogu eluks» («Bad Boys for Life») on kauaoodatud järg 25 aasta tagusele kassahitile «Pahad poisid» («Bad Boys»).

Selleks, et mäletada hirmnaljakaid dialooge pidavaid ning pätte taga ajades kartmatu lõvina käituvaid mustanahalisi detektiive Mike Lowreyt (Will Smith) ja Marcus Burnetti (Martin Lawrence), peab olema vanem kui iseseisvuse taastanud Eesti esimesed rahatähed. Kahtlemata oli see väga vaatemänguline ning omas žanris tõelise pärlina mõjuv linateos. Kui olid 1995. aastal õitsvas eas, said su kupli alla peidetud kõvakettale kõrvetatud Inner Circle’i versioon Bob Marley samanimelisest reggae-loost, päikesepaistega ülekullatud uhked Miami linnavaated, must Porsche, mille roolis maailma kõige stiilsemate päikeseprillidega Will Smith, ning mõistagi ka legendaarsed musavideolikud kaameraliikumised ümber peategelaste.