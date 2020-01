Aeg ühtseks Viljandiks

ÜHINE UJULA OSTMISE leping, veefirmade liitmine, plaan ühendada mõni amet ja Viiratsisse uue vallamaja rajamise kava – need on vaid mõned põhjused, miks Viljandi linna ja valla juhid peaksid kokku tulema ning hakkama arutama, kuidas kaks Viljandit järgmistel kohalikel valimistel 2021. aasta sügisel liita. Põhjust ühineda on enam kui küll, aga et seda päriselt ära teha, tuleks läbirääkimistel suure omavalitsuse tulevane töö tükkideks võtta. Täiesti võimalik, et siis saab enamikule selgeks liitumise kahjulikkus, aga ka sellisel juhul oleksid läbirääkimised tulemuslikud.