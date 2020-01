Hotellibuum

Tellijale

2014. aasta lõpul leidis Viljandi linnapea ametit kandev Ando Kiviberg, et kohaliku turismiäri suuremad mured on asjatundjate ja hotellikohtade nappus. Nimelt töötasid Viljandi hotellid tema nägemust mööda mõne teise eluvaldkonna ettevõtjate hobifirmadena. Need ei kuulunud ühtegi rahvusvahelisse ketti ning omanikud polnud spetsialiseerunud majutusärimehed.