Cleveroni juht Arno Kütt selgitas, et juba on loodud internetipood toidukas.ee, kuid esialgu saavad sealt kaupa tellida vaid Cleveroni töötajad. Kauba saab kätte juba tunni ajaga.

«Toidukas.ee on meie algusjärgus projekt ja nüüd otsimegi inimest, kes võtaks selle vedamise enda peale ja viiks projekti reaalsete tulemusteni,» rääkis Kütt. «Et meie lahendused oleksid võimalikult head, on vaja neid juba loomise ajal katsetada. Meie eesmärk ongi saada see projekt nii küpseks, et toidukas.ee-d oleks võimalik kasutada kõikidel Viljandi inimestel. Viljandist võikski saada linn, kus katsetatakse maailma kõige uuemat tehnoloogiat kõige esimesena.»