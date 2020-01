Viljandi spordikooli võrkpallitreeneri Margit Keerutaja sõnul ei näita kutsetunnistus alati treeneri kompetentsust, küll aga on see teatud olukorras vajalik. Tema arvates on treenerikutsega inimene treener ja teised on juhendajad. Igal treeneril võiks tema meelest olla läbitud erialane koolitus ja hea oleks, kui on ka kutsetunnistus.

FOTO: Elmo Riig