Tulevikuga liitus noor väravavaht

Klubi kogukonnajuhi Marek Tiitsi saadetud teates on kirjas, et Matheas Madik on Viimsi jalgpalliklubi kasvandik, kes möödunud hooajal seisis FC Flora U-19 ja U-21 meeskonna väravasuul. Korra pääses Madik ka FC Flora esindusmeeskonna koosseisu ja detsembris pälvis ta selles meeskonnas mängides aastalõputurniiri parima väravavahi tiitli.

Matheas Madik ise avaldas teoks saanud tehingu üle heameelt.

"Viljandiga on mul perekondlikult tugev seos," kõneles ta. "Seetõttu olin väga rõõmus, kui kuulsin Tuleviku peatreeneri huvist minu vastu. Viljandi esindusklubiga liitumine on mulle selge edasisamm karjääris."

Jaanuari algusest saati Viljandis treeninud ja taliturniiri kohtumistes juba ka mänguaega teeninud Madik kiitis treeningute taset ja kvaliteeti ning kinnitas, et näeb oma kõrgliigadebüüdi nimel kõvasti vaeva. "Treenerid teevad siin väga head tööd ning uue hooaja eesmärkide poole püüeldakse väga keskendunult," lausus Madik. "Tean, et mul on Premium-liigas platsile pääsemise nimel veel pikk tee käia, ent toetav meeskond ja treenerid annavad kindlust, et suudan selle tänavu teoks teha. Ootan uut hooaega suure põnevusega."

Tuleviku peatreeneri Sander Posti sõnul on Matheas Madik perspektiivikas väravavaht, keda nähakse nii tubli täiendusena klubi talendikatele noortele väravavahtidele kui tugeva kandidaadina põhimeeskonna esikinda kohale.

"Meie klubi noortesüsteemis on sirgumas oma vanuseklassi Eesti tippväravavahid Kaupo Kruusmäe ja Karl Erik Jürisson," rääkis Post. "Samas on esindusmeeskonna praeguse esiväravavahi Karl-Romet Nõmme puhul juba tükimat aega päevakorras järgmise sammu tegemine karjääris. Kuivõrd meie endi noorte kindameeste esindusmeeskonda edutamine on aasta-paari kaugusel, siis peame selleks valmis olema. Mul on hea meel ka selle üle, et tõime taas Viljandisse kohaliku taustaga mängumehe."