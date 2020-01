Kaua oodatud ehitus algab. Mõisast saab hotell

Tellijale

Aastaid tühjana seisnud Viljandi mõisa juures peaks täna suuremaks askeldamiseks minema. Kinnistu piiratakse paari meetri kõrguse traataiaga, kohale tuuakse soojakud ning hakatakse ladustama ehitusmaterjali. Kõik see tähendab seda, et kaua oodatud ehitustööd hakkavad lähemas tulevikus pihta.

Restaureeritav hoone asub Viljandi südames vana pargi servas, selle külje all on lauluväljak ja lossimäed. Hoone koosneb kahest osast, ühes on kaks korrust ja pööning ning teises üks korrus ja pööning.