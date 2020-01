Meenuta lund. Kümne talve jooksul on lund olnud 60 sentimeetrist nullini

Järgmistel talvedel on lumi alati maha tulnud ning jätkunud on ka külma, et kaanetada veekogud. Näiteks Mulgi uisumaraton on 2010. aastast alates ära jäänud vaid korra, 2104. aastal. Aga toona oli võistluse ebaõnnestumise põhjus pigem lumerohkus. Nimelt oli märga lund nii palju, et see surus jääd vee alla ja rada järvele teha ei õnnestunud.