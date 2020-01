Viljandis on praegu natuke tragikoomiline olukord, millele Sakala on ka varem tähelepanu juhtinud: kuniks politsei ja linnavalitsus põrgatavad omavahel palli, et kelle õigus ja mis kõige peamine, kelle kohustus on parkimise järele valvata, võib Viljandis parkida nii, nagu parajasti endal soov on. Kui just liiklust ei takista, kehitavad kõik õlgu.