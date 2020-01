Marek Tiitsi raport. Taliturniiril 0:2 kaotus Maardult

"Erinevalt eelmisest kohtumisest oli täna märksa inforohkem mäng," kõneles peatreener. "Korraga viis meest koosseisus tekitab kokkumängus kahtlemata ebakõlasid, treeningutel on veel vaja tööd teha, et üksteisega harjutaks. Hetkel ei ole meil meeskonna komplekteerimine lõpetatud, mistõttu mul on vaja testitavaid mänguolukorras proovida ja neile võimalikult palju mänguaega anda. Aga ma sain sellest mängust info, mida vajasin."

Sel nädalal lahkusid meeskonna juurest ukrainlane Samuel Mandei ja aser Eska Bakirzade, kellega tööd ei jätkata. Uute lisandujate, kanada noorte mängijate, gambialasest ja austerlasest keskkaitsjate ning FC Kuressaare keskväljamehe Nikita Komissarovi esinemist peatreener enne mängu järelevaatamist lahata ei soovinud, kinnitades vaid, et kõik nimetatud jätkavad meeskonnaga treenimist ning et suurt kriitikat ta ühegi mängija kohta täna ei teegi. "Kõik mehed mängisid ja mitte keegi neist ei teinud seda halvasti," lausus ta. “"Jätkame tööd ja vähemalt nädala tahan ma neid veel treenida ning järgmise nädala treeningkohtumises proovida. Siis jõuab ka otsuste tegemise aeg."

Nagu eelmisest, nii ka tänasest kohtumisest jäi eemale Tuleviku suurim väravakütt Kaimar Saag, kes vigastust ravib. Peatreeneri sõnul antakse maestrole selleks aega. "Kaimari oskusi ja taset teame me kõik," lausus Post. "Ta naaseb siis, kui on vigastuse täielikult välja ravinud, mingite rumalate riskide võtmiseks nii väärtusliku mehega ma kontrollmängudes põhjust ei näe. Kui ta ütleb, et on valmis mängima ja füsio seda kinnitab, siis ta mängib. Treeningutel ta osaleb, aga teeb seda oma programmi järgi ja seda täpselt nii kaua, kui vaja."