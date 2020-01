Filmiarvustus. Palun kilo kartuleid!

Pole midagi lihtsamat kui visata poes käies ostukorvi kotike kartulitega. Olgu leib, liha või hommikuhelbed, ikka mõtled ja kaalud. Kas sepik, rukkipäts või seemnekukkel? Searibi, kanarind või roogitud lõhe? Maisirõngakesed, šokolaadilootsikud või kaneelipadjakesed? Pilt on kirju ja valikuid nii palju, et pea tahab otsas plahvatada. Aga kartul? Kartul on lihtsalt kartul. Sa tood ta koju ja sööd ära. Kartulit pole vaja analüüsida. Kellele ta maitseb, sellele maitseb. Ja üldiselt me oleme kartuliusku. Kartul lihtsalt peab olema ja tema peale pole vaja rohkem mõelda, kui et kas teda on majapidamises piisavalt. Ühest küljest igav, teisalt möödapääsmatu.