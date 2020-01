Eesti tegi Luksemburgile kodusaalis tuule alla

Tellijale

Mõisakülast pärit ja Viljandi HC-st tuule tiibadesse saanud käsipallikoondise puurivaht Rasmus Ots ütles, et tulemus vastas ootustele. "38 punkti ise panna on väga korralik tulemus. Samas 33 punkti endale visata lasta on liiga palju sellise võistkonna kohta, nagu Luksemburg seda on," rääkis ta. "Oli selline rabe mäng. Kindlasti oli meil ka pingefaktor kallal: pole ju viimase paari aasta jooksul saanud koondisega võidumaitset just valikmängudes tunda. Kindlasti avaldas see mingit mõju."