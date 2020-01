Tellijale

Teine arutelukoht on aga see, kuidas saaksime niisuguseid traagilisi avariisid ennetada. Kuidas saaks juurida välja säärast äärmiselt egoistlikku suhtumist? Karistamisest ja kõikvõimalikest kampaaniatest hoolimata on meie seas ikka inimesi, kes ei saa päriselt aru, milline surmarelv võib olla sõiduk.