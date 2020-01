Saarepeedil meenutati Jüri Jaaksonit

Aktusel Saarepeedi koolis rääkis Viljandi abivallavanem Ene Saar, et rasketest oludest hoolimata õnnestus Jüri Jaaksonil saada hea haridus, sest tema perekond hindas haridust ja tema õpinguid Tartu Treffneri gümnaasiumis toetas koolidirektor Hugo Treffner.

«Jüri Jaakson oli aastatel 1924-1925 riigivanem ja kõige pikaaegsem Eesti Panga president aastatel 1926–1940. Ta nägi väga suurt vaeva Eesti riigi rajamiseks ja tegi panganduses hindamatu töö: tema juhtimise ajal võeti käiku Eesti kroon. Oleme uhked, et meie kandis on kasvanud mees, kes on Eesti riigile nii palju andnud,» kõneles Saar.