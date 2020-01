Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel rääkis neljapäevasel pressikonverentsil, et töötuse määr on hakanud küll veidi tõusma, ent püsib endiselt madal. Ta märkis, et seejuures on vähenenud töövõimega inimeste töötus jäänud samale tasemele.