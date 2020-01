Aasta preemia kandidaatide seas on nii rahvatantsuõpetaja kui kõrgkool ja kergejõustikuselts

Nagu on kirjas volikogu seletuskirjas, on Kalev Saarva esitatud kandidaadiks tubli töö eest huvikoolis noorte kitarristide õpetamisel ja kasvatamisel.

Kauaaegne rahvatantsuõpetaja Vaike Rajaste on aasta preemia kandidaat, sest ta oli 2019. aasta tantsupeo idee autor ja pealavastaja.

Kandidaadiks on esitatud Ugala lavastuse "Once" loominguline meeskond, kuhu kuuluvad Taago Tubin, Peeter Konovalov, Andre Maaker, Liisa Soolepp ja Raido Mägi. Seletuskirjas on välja toodud, et "Once'i" loominguline meeskond on suutnud edukalt ühendada tundliku teatri ja muusikakeele ning liita selle populaarseks ja kunstiliselt tugevaks tervikuks.

Eleri Helimets on kandidaat pärimusmuusikateemalise XI erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeo korraldamise eest Viljandis.

Laur Kivistik on kandidaat Viljandi kunsti- ja kultuurielu rikastamise eest, sest asutas Viljandisse kõrgetasemelise eragalerii Rüki.

Viljandi Rotary klubi on esitatud kandidaadiks, sest selle eestvedamisel ja koos mitme Viljandi ettevõtte abiga ehitati Lasteparki pumprada, mis on laste ja noorte seas väga populaarne.

Cleveroni akadeemia kohta on seletuskirjas välja toodud, et Eestis on vähe ettevõtteid, mis suudavad pakkuda kõrgkooli tasemel haridust uutele innovaatoritele, kuid just Cleveron võttis kätte ja lõi õppeasutuse, mis loob tulevikuks häid ja vajalikke spetsialiste.

Viljandi kergejõustikuselts Sakala ja Tiit Aru on esitatud kandidaadiks, sest seltsi ja selle juhi töö tulemusena valmis korralik Paalalinna heiteväljak. Seletuskirjas on välja toodud, et koos Paalalinna kergejõustikuhalliga loob see nii täiskasvanutele kui ka noortele väga head võimalused aasta läbi treenimiseks ning seal saab korraldada ka võistlusi.

Aasta preemia saaja valib ja kinnitab volikogu. Laureaat saab 1500-eurose preemia ning Viljandi linna aukirja ja Viljandi linna teenetemärgi.