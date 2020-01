Elutööpreemiale kandindeerib kaheksa inimest

Treener ja õpetaja Tiit Aru on kandidaadiks esitatud kahel korral. Viljandi linna volikogu seletuskirjas on Tiit Aru saavutused pikalt ja põhjalikult välja toodud. Ta on olnud 1960. aastast treener ja spordikohtunik ning muu hulgas korraldanud vabariiklikke ja rahvusvahelisi võistlusi, arendanud spordibaase ning saanud hulga tunnustusi nii Eestist kui välismaalt.

Luule Komissarovi puhul on välja toodud, et tema pikaaegne teatritegevus ning ülesastumised teles ja filmides on teinud temast üle Eesti hinnatud ja armastatud näitlejanna, kes on jätkuvalt loominguliselt ääretult tegus. Möödunud aastal astus Komissarov üles neljas Ugala uuslavastuses. Ta annab ligi 100 etendust aastas ning lööb kaasa paljudes tele- ja filmiprojektides.

Enn Kose on kandidaadiks esitatud kaks korda. Pika juhtimiskogemusega Kose on Ugala hea käekäigu eest kandnud hoolt üle 45 aasta, olles seal olnud nii näitleja, direktor kui majandusjuht. Tema üheks suureks teeneks linna ees saab pidada uue teatrihoone ehituse juhtimist 1970-ndatel ja 1980-ndatel.

Ruuben Rahumetsa on nimetatud kolm korda. Ta töötas 46 aastat Viljandi haiglas anestesioloogina, on olnud Viljandi kiirabi juhataja. Ta on löönud kaasa Viljandi linnavolikogu sotsiaalkomisjonis, mille asendusliige on praegugi. Samuti on ta Viljandi maakonna tervishoiutöötajate ametiühingute liidu liige ja kauaaegne juht. Lisaks põhitööle tegeleb ta ka stomatoloogiaga.

Linnakunstnik Malle Londoni kandidatuur on üles seatud kolmel korral. Seletuskirjas on välja toodud, et tema visa ja järjekindla töö tulemusel on Viljandi linn läbimõeldult kujundatud ning muu hulgas on linn maitsekate kaunistustega tuntust kogunud.

Vabamaadlustreener Aarne Kõiv on pühendunult juhendanud spordikoolis Viljandi linnale palju kuulsust toonud sportlasi. Seletuskirjas on öeldud, et tema käe all on üles kasvanud viis põlvkonda Viljandi maadlejaid, kes on jõudnud arvukatel tiitlivõistlustel ja olümpiamängudel märkimisväärsete saavutusteni. 2003. aastal sai Kõiv Eesti punase risti V klassi teenetemärgi.

Aamo Remmel esitati kandidaadiks kaks korda. Ta on olnud ligi 30 aastat Viljandi baptistikoguduse pastor ning paljude muude saavutuste hulgas algatanud ja viinud peaaegu lõpule Viljandi baptistikiriku ehituse, mis kerkis ​annetuste toel.

Hilja Bakhoff on teenekas kergejõustiklane, harrastus- ja veteransportlane. Bakoffil on hulgaliselt auhindu, tänukirju ja medaleid ning ta töötas pensionieani kehalise kasvatuse õpetajana.

Elutööpreemia saaja valib ja kinnitab volikogu. Linnavolikogu annab aastapreemiad välja üheksas kategoorias: elutööpreemia, aastapreemia, kultuuripreemia, spordipreemia, noore sportlase preemia, teatripreemia, aasta noor, ettevõtluse edendaja ning laste- ja noortesõbralik ettevõte.

Preemiaga kaasneb Viljandi linna aukiri ja Viljandi linna teenetemärk. Preemia suurus on 6000 eurot.