Politsei otsib Kärstna hooldekodust lahkunud Nikolaid

Viljandi jaoskonna piirkonnavanem Meelis Lill rääkis, et info hooldekodust kadunud mehe kohta laekus politseile esmaspäeva õhtupoolikul, mil sealne personal andis teada, et mees kadus sõnagi lausumata pärast seda, kui oli oma abikaasaga riidu läinud. "Alustasime eile õhtul kohe otsingutega ning ühes mitmekümneliikmelise otsingumeeskonnaga vaatasime üle nii hooldekodu ümbruse, Kärstna pargi, vana meierei ümbruse, Kärstna–Mustla tee, Raasilla kui ka Kärstna–Helme tee. Käisime ka Nikolai endise kodukandis Viljandi vallas Järtsaare külas ning ka kõikidel Kärstnast väljuvatel teedel. Koerajuht koos teenistuskoeraga kontrollis ka Vaani talu ümbrust ning selle taga olevat metsatukka, kuid meest neist paikadest leida ei õnnestunud," kirjeldas piirkonnavanem.

Ta lisas, et suhtluses kogukonna ning kohaliku kaupluse müüjaga sai ilmsiks, et pärastlõunal käis Nikolai kaupluses, kust ostis kaasa paar pudelit alkohoolset jooki ning lahkus sealt teadmata suunas. "Välistatud ei ole, et mees võis seejärel mõne sõbra või juhututtava juurde minna või suisa bussile istuda ja Kärstnast kaugemale sõita. Paraku ei ole võimatu seegi, et mees meelesegadusse sattus ning on kuskil praegu abivajavas seisus," lisas Lill ja kinnitas, et mehe otsingud jätkuvad ning mil kontrollimiseks selgitatakse välja uusi piirkondi ja peatuskohti, kus Nikolai võiks olla.