Märkamine ja helistamine aitas politseil elusid päästa

Laupäeva varahommikul teatati häirekeskusele, et Viljandis Männimäe teel lamab üks joobes mees. Teatele reageerinud meedikud tuvastasid, et mehe tervisega on kõik korras ning meditsiinilist abi ta ei vajanud. Et ta polnud kohalik, viisid politseinikud mehe varahommikul esimese bussi peale, et too kenasti koju jõuaks.