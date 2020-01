Filmiarvustus. Gandalf, va vastik limukas!

See, et Ian McKelleni ja Helen Mirreni kehastatava suhet otsiva vanapaari vahel asi õige ei ole, saab õige ruttu selgeks.

Iseenesest on sellised poolkriminullid ja petuskeemidest põimitud põnevuslood lahedad. Eriti kui neid pakkuda rahvale kergelt vürtsises meelelahutuskastmes. Et aga selles žanris on kinolinale paisatud kümneid tuhandeid tunde materjali, peab iga järgmise taiese juures olema nutikust mingi konks, knihv või ootamatu keerdkäik sisse tuua. Kui tallata sissekäidud rada, on kogenud vaataja süžeest alati sammukese ees ja selline olukord toidab maailma ainult pärani aetud lõugadest lenduvate magusate haigutustega.