Tarmukas treener tahab teha Olustverest tõstekantsi

Tellijale

Painduvus on ülitähtis

Siia kanti tõi Tartu ülikoolis kehakultuuri teaduskonna lõpetanud Andres Viksi pereelu ning praegu kasvab tema Viljandi kodus kolm väikest last. Rääkides Olustverest, ütles Viksi, et seal on õpilaste treenimiseks suurepärased tingimused ning koolijuht Arnold Pastak on igati toetav: olgu jutt tõstepõranda ehitamisest või kangide ostmisest, ikka leiab ta vajalikud summad.