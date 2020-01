Vat Teater mängib Ugalas lavastust "Kolm versiooni elust". Edukas astrofüüsik ja tema naine lähevad külla teise astrofüüsiku perele. Mingil põhjusel jõuavad nad kohale aga üks päev varem. See on alles esimene äpardus, sest ootuspärasest intellektuaalide õhtupoolikust kujuneb hoopis paras peavalu ja pinged jõuavad haripunkti nii tegelaste töö- kui eraelus.

Sakala keskuses kell 16 Väärikate Ülikool. 14. jaanuaril on Väärikate Ülikooli loengu teemaks «Aususest spordis ja elus». Kas dopinguta on võimalik tulemusi saavutada? Lektor: Henn Vallimäe. Tallinna tänav 5, Viljandi.

NÄITUSED

Viljandi muuseumis on 28. märtsini avatud näitus «Viljandi motiiv», mis tutvustab Viljandist pärit, siin elanud ja tellimustöid täitnud kunstnike loomingut muuseumi kunstikogus. Samuti kajastab see eri ajajärkude kunstiarusaamu, valitsevaid ideoloogiaid ja ühe väikelinna muutumist ajas. Alaliselt on avatud läbi kahe korruse kulgev püsinäitus Viljandimaa ajaloost. Muuseum on avatud teisipäevast laupäevani kell 10–17. Telefon 433 3316, Laidoneri plats 10, Viljandi.