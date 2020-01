See, et aeg liigub edasi ja koos sellega muutuvad kombed, on kirjameestele peavalu valmistanud aastatuhandeid. Küllap ka teistele, ent kirjameestel on olnud see eelis, et nad on saanud oma muremõtted läbi aja edasi saata. Tagantjärele vaadates tunduvad paljud muutused siiski pigem hea mekiga olevat.