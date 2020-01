Taganurga külas põles kõrvalhoone

Eile kell 15.58 said päästjad teate, et Viljandi vallas Taganurga külas põleb kõrvalhoone. Päästeameti pressiesindaja Marek Kiige poolt saadetud teates on kirjas, et kohalejõudnud päästjatele avanes pilt lausleekides kõrvalhoonest ja oht oli ka seitsme meetri kaugusel olevale elumajale. "Päästjate saabudes ulatusid leegid hoone katusest välja," kirjutas ta. Siiski suutsid päästjad elumaja kaitsta ning põleng sai kustutatud kella 19.31 - ks. Kustutustööde käigus pidid päästjad tulekolletele ligipääsemiseks avama hoone voodrit ja vahelagesid. Kiige sõnul on tulekahju tekkepõhjus selgitamisel.