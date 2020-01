Täna kell 15.58 said päästjad teate, et Viljandi vallas Taganurga külas põleb hoone. "Ilmselt on see kõrvalhoone töökoda, mis on suurtes leekides. Kustutustöö käib ja kaitstakse ka eluhoonet," ütles päästeameti pressiesindaja Marek Kiik.