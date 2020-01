Mulgi Kultuuri Instituut kutsub üles kasutama mulgikeelseid nimesid

Mulgimaa infoportaali kodulehel teates on kirjas, et Mulgi kultuuri instituut kutsub ettevõtjaid, asutusi, väiketootjaid ja teisi huvilisi üles panema oma ettevõttele, ärile, tootele või üritusele mulgikeelne nimi või pealkiri ja pakub seejuures neile ka keelenõu. Teates on öeldud, et mulgikeelne nimi on ettevõtjale hea võimalus eristuda, sest iga ettevõtja soovib, et nimi oleks eriline ning jääks silma.

​Mulgi kultuuri instituudi mulgi keele ja kultuuri spetsialisti Kristi Ilvese sõnul kasutatakse näiteks Võru- ja Setumaal oma keelt ja omakeelseid nimesid palju julgemalt kui Mulgimaal. "Seal on paljudel poodidel, äridel, söögikohtadel, toidukaupadel võru- või setukeelsed nimed. Olen näinud isegi võrukeelset kassatšekki," lisas ta. Tema kinnitusel ei pane keegi seda pahaks vaid pigem toob see muige suule ja tuletab meelde, et ollakse erilises keele- ja kultuuripiirkonnas. Mulgimaal on mulgikeelseid nimesid näha harva ja mõnikord on needki võru, eesti ja mulgi segakeeles. "Just seepärast kutsumegi inimesi üles uuel aastal vaatama nimedele teise pilguga ja eelistama ingliskeelsete nimekujude asemel hoopis mulgikeelseid, mis on meile suupärasemad ja humoorikad. Et nimi saaks ikka ilus ja õige, pakume omalt poolt keelenõu,“ selgitas Ilves.

Mulgikeelne nimi või pealkiri võib olla asutusel, ettevõttel, talul, kauplusel, peol, kokkusaamisel, matkal, näitusel, trükisel, saatel, spordivõistlusel, veebilehel, kommikarbil, restoraniroal või krõpsupakil. Et leida koos sobiv nimi või kontrollida, kas valitud nimi on õiges mulgi keeles, võivad huvilised kirjutada aadressil kristi2205@gmail.com või helistada telefonil 5344 8176.