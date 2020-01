Pole kerge olla kümneaastane poiss 1944. aastal Saksamaal. Eriti kui sind kasvatab ainult ema, kui su vanem õde on hiljuti surnud, kui sinu parim sõber on Adolf Hitler isiklikult ja kui sa avastad ootamatult, et su maja pööningul seina sees on peidus pesuehtne juut.