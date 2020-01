Juhtkiri. Uus, aga inimtühi

Aasta on värske ja tõotab vähemalt Viljandi elanikele tuua mitmesuguseid muudatusi. Ees ­ootab suuri ehitusi: kesklinna tänavate ja Vabaduse platsi rekonstrueerimine, uue haigla rajamise algus, juba müütilised mõõtmed omandanud Viljandi veekeskuse ehitusel lüüakse kopp maasse, lõpetatakse Mängupesa lasteaia renoveerimine ja alustati ­Karlssoni lasteaia detailplaneeringut. Kõik need on vajalikud tööd ja kuigi need teevad elu ajutiselt keeruliseks, sest näiteks kesklinna ehitus mõjutab sellesuvist folki, siis ehitamine ja elutingimuste parandamine on väga tähtsad.