Veel saab esitada kultuurisõbra kandidaate

Aasta kultuurisõpradele antakse traditsiooniline auhind Undefined Useful Object, mille autor on Kärt Ojavee.

Kultuuriministeerium andis teada, et 10. jaanuarini saab esitada kandidaate konkursile "Kultuurisõber 2019". Kultuuriminister Tõnis Lukas kuulutas iga-aastase konkursi välja möödunud aasta 10. detsembril, et tunnustada neid isikuid, ettevõtteid või organisatsioone, kes on kultuurile aasta jooksul olnud toeks raha või tegudega.