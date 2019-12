Tellijale

Vaheveski talu peremees Arvo Hõrak ütleb, et seesama kuusk oli 30 aastat tagasi pisike, aga ehitud on seda alati. Iga aastaga puu sirgub ja kaunistamine on üha raskem. Tänavu on kuusele jõulutulesid peale keritud 250 meetri jagu.