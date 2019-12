Lõppeval aastal sai Suure-Jaani endale veekeskuse ja Viljandi veekeskuse rajamise lepingu. Rallisõitja Ott Tänak sõlmis lepingu Hyundaiga, Viljandi linnapea Madis Timpson Volkswageniga. Maailmakuulus režissöör Christopher Nolan filmis paar nädalat kihutamisstseene Tallinnas Lasnamäe kanalis, anonüümne Viljandimaa mees tegi oma Lexuse ja mobiiltelefoni kaameraga sama paarikümne sekundi jooksul Mustla lähedal Soel ning tundub, et tema sai sisse suurema kiiruse.

Viljandimaal juhtus aasta jooksul palju. See, mis aasta viimase Sakala kahele keskmisele leheküljele jõudis, on vaid pisku, aga need sündmused jäid ühel või teisel põhjusel teistest rohkem meelde. Olgu siis tähtsuse või kummalisuse tõttu.