MNT Liikumisjuhtimiskeskus andis teada, et ilmaprognoosi kohaselt puhub jätkuvalt tugev tuul, rannikualadel kohati kuni 22 m/s. Hommikuks tuul veidi vaibub. Õhtul Lääne-Eestist algav vihma- ja lörtsisadu levib üle mandri itta, õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi, Kirde- ja Kagu-Eestis -1 kuni -3 kraadi ning hommikuks tõuseb temperatuur kõikjal plusspoolele. Ettevaatust, koos sajuga tekib teedele libedus ja suurem jäiteoht on Kesk- ja Ida-Eestis!