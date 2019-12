Sakala küsis täna keskpäeval Uku Keskuse juures inimestelt, mida nad arvavad Viljandi linna otsusest korraldada tänavu aastavahetusel tavakohane linna suur ilutulestik? Mitmed Eesti linnad, näiteks Haapsalu, Pärnu ja Otepää on ilutulestiku ära jätnud, et mitte häirida lemmikloomi ega kahjustada keskkonda, nad on otsustanud seda raha mõistlikumalt kulutada. Küsitletute seas oli ilutulestiku tuliseid pooldajaid ja kirglikke vastaseid.