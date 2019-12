Tellijale

Erinevaid kontserte korraldava Tartu Kontserdi juht Lauri Land rääkis, et publikul huvi jõulukontsertide vastu on. "Et aga ilmastikuolud on sellised mitte eriti jõululikud, siis peab tunnistama, et publiku huvi on natuke kahanenud," tunnistas Land.