Varjupaikade mittetulundusühingu üldjuht Triinu Priks Viljandi varjupaigas, pilt on tehtud tunamullu enne jõulupühi. FOTO: Elmo Riig

Varjupaikade mittetulundusühing palub kõigil, kel võimalik, aitama pühadeajaks varjupaikadesse jäänud koeri, pakkudes neile kas püsivat või ajutist kodu.

Varjupaikade üldjuht Triinu Priks ütles pressiteate vahendusel, et ühingusse kuuluvad seitse varjupaika üle Eesti on sel aastal vastu võtnud rohkem kui 760 koera. Üle 450 koera on jõudnud pärast omaniku tuvastamist koju tagasi ning 286 on saanud uue kodu.

Praegu viibib seitsmes varjupaigas 45 koera, kellest osa on uutele omanikele juba broneeritud. Uue kodu leidmist ootab veel 25 omanikuta koera, mida on mitu korda vähem kui varasematel aastatel. Näiteks 2012. aasta lõpus ootas varjupaikades kodu 133 ja eelmisel aastal 86 koera.

Viljandi loomade varjupaika jõudis tänavu 108 koera. 58 looma vana kodu leiti üles ja uude kodusse on läinud 57 koera. Praegu ootab Viljandis uut kodu vaid kolm koera.

Priksi sõnul on varjupaigakoerte arvu aidanud vähendada nii töötajate ja vabatahtlike hea töö kui ka novembris esimest korda korraldatud kampaania, mille käigus julgustati inimesi võtma eakamaid, üle viieaastaseid koeri. Teiste seas jõudis sel moel koju koer, kes oli pidanud varjupaigas veetma lausa kolm aastat.

«Lõppev aasta on olnud varjupaikadele edukas, kuid ka veerandsada päris koduta koera on liiga palju. Meie eesmärk on, et oma kodu oleks igal loomal,» ütles Priks. «Seetõttu kutsume kõiki inimesi, kel võimalik, varjupaikadesse jäänud koeri abistama ning aitama nad uueks aastaks uude koju.»

Kõik varjupaigast uude koju saadetavad koerad on vaktsineeritud, kiibistatud, kantud lemmikloomaregistrisse ning kui vanus võimaldab, siis ka steriliseeritud või kastreeritud. «Samas soovime alati enne loovutamist veenduda, et lemmiklooma võtmine on läbimõeldud otsus. Meie eesmärk on, et loomad saaksid endale hooliva kodu kogu eluks,» märkis Priks.

Püsiva kodu kõrval on võimalik koertele pakkuda ka ajutist kodu, et aidata nende eest hoolitseda ja nad päris koju minekuks ette valmistada. «Hoiuperedele pakume igakülgset abi, sealhulgas veterinaartoimingute tegemiseks, lemmikloomatarvete ja vajadusel ka loomatoidu hankimisel,» lisas ta.

Varjupaikades kodu ootavate loomade kohta saab infot veebilehel https://varjupaik.ee/loomad/. Lähemat tutvust saab loomadega teha varjupaikades kohapeal.