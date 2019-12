«Igaüks meist võiks endalt küsida, kas ta on mõelnud, kuidas tema ja ta pere saaks hakkama kriisiga, mis kestab tunde, aga võib-olla ka mitmeid päevi,» rääkis ta. «Kas olen mingilgi moel teinud ettevalmistusi, et säästa oma lähedasi ja vara? Kas mul on koju varutud piisavalt joogivett, toitu, esmatarbekaupu ja ravimeid, et üle elada nädalane kriis?»