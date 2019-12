Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna välijuht Kaitho Pilt ütles, et 25. detsembri hommikul kella kaheksast kuni 26. detsembri hommiku sama ajani sai politsei 19 väljakutset.

«Tegu oli tavapäraste väljakutsetega, midagi tõsist ei olnud ning peretülisid lahendada ei olnud vaja,» lausus Pilt. «Näiteks tuli tegelda ühe purjus alaealisega ning paar helistajat kahtlustasid, et auto roolis on purjus juht. Politsei kontrollis järele, ent juhtidega oli kõik siiski korras.»

Veel tõi Pilt näiteks, et kaks teadet oli laste kohta, kes ei tahtnud koju tulla. Omastel oli side nendega olemas, aga lapsed lihtsalt keeldusid koju minemast. Politsei kontrollis üht aadressi, kus üks laps väidetavalt oli, kuid selgus, et otsitavat seal siiski polnud. Politseinikud said laste tundemärgid ning kui lapsed leitakse, antakse vanematele teada.