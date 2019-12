Viljandi haiglas tuli 24. detsembri õhtul ilmale poiss, kes on haigla andmeil tänavu seal 340. sündinu.

«Sünnitus läks hästi ja personal oli väga professionaalne,» lausus ema. «Lubati, et ehk saame 27. detsembril koju.»

Nii ema kui isa on viljandlased ning see on nende pere kolmas laps, ees ootavad kolme- ja nelja-aastane vend. Travis kaalus pärast sündimist 3 kilo ja 220 grammi ning pikkusena läks kirja 49 sentimeetrit.